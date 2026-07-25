На щастие: Селото с най-много щъркели в България

Регионалната инспекция по околната среда и водите отчита голямо присъствие на щъркели в пазарджишките села. Местните хора смятат, че това е добър знак за региона. Най-много щъркели има в село Звъничево. Щъркелови гнезда има на всеки електрически стълб, дори и по покривите на къщите: "Тази година във всяко щъркелово гнездо има по 3-4 новоизклюпени щъркелчета. Смятам, че това е на берекет и на добро".

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Хората са чувствителни към съдбата на щъркелите и правят всичко възможност птиците да се чувстват добре. Под надзор са и останалите защитени видове като лястовици, черен бързолет, синигер, ястреб. Само за месец по сигнали на граждани екоинспекторите са изпратили за лечение в Стара Загора над 20 бедстващи птици от защитен вид.

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