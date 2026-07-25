Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Полицията и съдебната система в Нидерландия ще въведат точкова система за опасно шофиране. Всеки заловен да използва мобилния си телефон, да шофира в нетрезво състояние или по друг начин да създава опасност на пътя ще получи наказателни точки. Шофьорите, натрупали в рамките на една година твърде много наказателни точки, ще бъдат подложени на допълнително наблюдение. Това съобщиха полицията, прокуратурата и Министерството на правосъдието пред Ер Те Ел Нюз.

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Системата

Системата с наказателни точки е нов опит да се противодейства на упоритите рецидивисти в движението по пътищата в Нидерландия. Полицията и правосъдието от години се борят с група нарушители на правилата за движение, които изглежда не се интересуват от глоби, наказания или отнемане на шофьорските права, допълва телевизията.

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Новата система за наказателни точки важи за всеки участник в движението. Който бъде заловен от полицай за нарушение на правилата за движение, като например използване на мобилен телефон по време на шофиране или неносене на предпазен колан, получава една наказателна точка в допълнение към глобата.

Тежки нарушения

При тежки нарушения или престъпления, за които хората трябва да отговарят пред прокуратурата или съда, се налагат две или три наказателни точки. Става дума за причиняване на тежко пътно произшествие, шофиране под въздействието на алкохол или шофиране без шофьорска книжка. При натрупване на шест наказателни точки в рамките на една година шофьорите ще бъдат включени в списък с рецидивисти.

Телевизия Ер Те Ел е установила, че около 30 000 участници в движението годишно попадат в обхвата на тази мярка. Въз основа на данни от Централното статистическо бюро може да се заключи, че според новата система за отчитане на наказателните точки през 2025 г. общо 29 720 души биха натрупали шест или повече точки в рамките на една година.

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Млади мъже

Става дума предимно за млади мъже. Само 5% са жени. През 2025 г. 2650 рецидивисти са били на възраст под 18 години. Всеки осми системен нарушител вече е бил осъден за пътнотранспортно нарушение през предходните години. Възниква въпросът дали паричните глоби имат какъвто и да било осезаем ефект върху групата на упоритите нарушители на правилата за движение, се казва в телевизионния репортаж, предаде БТА.

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Упоритите нарушители на правилата за движение от години са трън в очите на полицията и правосъдието. „Предпочитаме тези хора да не се движат по пътищата, защото това просто води до опасност за движението“, казва Фриц Линдеман от полицията. Системата с наказателни точки трябва да помогне за по-доброто проследяване на групата на рецидивистите и впоследствие за „целенасочено“ справяне с тях. Как точно ще изглежда този подход, според Линдеман все още е предмет на обсъждане. „Във всеки случай ще ги търсим по-активно.“

През последните години бяха направени няколко опита да се действа по-строго срещу рецидивистите и да се предотвратят повторения на нарушенията. Те обаче далеч невинаги имаха желания ефект, се казва още в телевизионния репортаж.

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