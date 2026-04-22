Германия представи новата си военна стратегия срещу нарастващата руска заплаха

22 април 2026, 13:44 часа
Снимка: Getty Images
Германският министър на отбраната Борис Писториус представи нова национална военна стратегия в отговор на нарастващата заплаха от Москва. Бундесверът преминава през програма за превъоръжаване, а от януари бе върната и наборната военна служба, макар и под доброволна форма, за да се увеличи числеността на войската.

Планът за отбраната на Писториус включва първата цялостна военна стратегия и анализ на способностите на армията, като определя организацията, структурата и размера на въоръжените сили. Въпреки че подробностите са класифицирани, Писториус заяви, че плановете включват „превръщането на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа“.

Министерството на отбраната в Берлин разглежда Русия като най-голямата заплаха за Германия. 

Още: Русия спира транзита на казахстански петрол за Германия?

„С превъоръжаването си Москва се подготвя за военна конфронтация с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за отстояване на интересите си“, заяви Писториус, цитиран от ДПА. 

Германия си е поставила за цел да увеличи армията си до 460 000 войници, за да може да противодейства на руската агресия.

В стратегията на Берлин се подчертава също важността на прецизните оръжия с голям обсег и системите за противовъздушна отбрана, но и на развитието на технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика. 

Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия Русия Бундесвера Борис Писториус
