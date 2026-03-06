Русия заплаши Финландия и заговори за чл. 5 на НАТО по оста Орбан-Зеленски

Кремъл обяви на 6 март, че планът на Финландия да отмени забраната за разполагане на ядрени оръжия е повишил напрежението в Европа и представлява потенциална заплаха за Русия, на която Москва ще отговори, ако такова разполагане се осъществи. Финландия, която има дълга граница с Руската федерация, запази неутралитет по време на Студената война, но се присъедини към НАТО през 2023 г. в отговор на агресията на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Решението, което Кремъл видя като заплаха

В четвъртък, 5 март, страната обяви, че планира да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия, което би могло да отвори вратата за разгръщането им там по време на война.

Още: Мирише на война: Русия подновява голяма стара съветска база близо до Финландия (СНИМКИ)

„Това е изявление, което води до ескалация на напрежението на европейския континент“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters. „Това изявление увеличава уязвимостта на Финландия, уязвимост, провокирана от действията на финландските власти. Факт е, че с разполагането на ядрени оръжия на своя територия Финландия започва да ни заплашва. А ако Финландия ни заплашва, ние ще предприемем подходящи мерки".

Снимка: Kremlin.ru

Действията на Русия в Украйна и непредсказуемите ходове на американския президент Доналд Тръмп, особено заявената му цел да завземе Гренландия, накараха европейските правителства да преосмислят своята сигурност, включително ролята на ядрените оръжия: Само 2 държави в света ще оцелеят след ядрена война.

Песков се намеси в спора между Орбан и Зеленски

Дмитрий Песков не пропусна да коментира и поставения в неудобно положение икономически съюзник на Москва - унгарския премиер Виктор Орбан. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 5 март, че ако Орбан наложи вето на заема от ЕС за Киев на стойност 90 милиарда евро, ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), за да разговарят с него "на собствения му език".

Още: Зеленски заплаши Орбан, че ще даде адреса му на ВСУ да си поговорят с него, ако блокира парите за Украйна

"Време е да се приложи член 5 от НАТО", заяви Песков в отговор на коментарите на Зеленски, цитирайки клаузата от Североатлантическия договор за колективна защита при атака срещу съюзник от Алианса. В какво качество той обсъжда потенциални действия на основния противник на Русия, не става ясно.

Самият унгарски премиер не изключи използването на "сила", за да се преодолее блокадата на доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба" към Унгария. Според Орбан украинските власти умишлено не пускат количества, които бяха спрени след руски удар по инфраструктурата, свързана с тръбата.

Още: Големият съперник на Орбан го защити: ЕС да прекъсне връзките с Украйна, "докато Зеленски не се извини"