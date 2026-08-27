След психиатрията - престой в ареста за верния на Путин Иля Ремесло, който го атакува

"Благодаря ви за вниманието към моя случай. Всичко ще бъде наред. Русия ще бъде свободна". Това заяви скандалният руски Z-блогър Иля Ремесло, след като съдът го остави в предварителния арест, предаде руското издание "Медиазона" чрез свой кореспондент.

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При закрити врати Московският градски съд отхвърли жалбата на Ремесло срещу ареста му по делото за военни "фалшификати" и потвърди мярката му за неотклонение.

На 21 август беше съобщено, че Ремесло е преместен от Руския национален медицински изследователски център по психиатрия и наркология "Сербски" в предварителен арест № 7. Адвокатът на Ремесло Сергей Бадамшин заяви, че клиентът му е задържан за видеоклип, в който изброява пет причини, поради които руският диктатор Владимир Путин трябва да подаде оставка. След този манифест той (принудително) беше настанен в психиатрична болница за 30 дни - ОЩЕ: Z-блогър обърна палачинката: Путин е военнопрестъпник и крадец, да влиза в затвора (ВИДЕО)

Ремесло е много известно име в пропагандната мрежа на Кремъл и преди този "бунт", за който има много спекулации, подкрепяше безрезервно режима на Путин и то с брутален изказ. Рязката промяна на поведението му е свързана с предположения, че той е използван от вътрешни кръгове в Кремъл и ФСБ, които искат най-после Владимир Путин да размисли за войната в Украйна и да ѝ бъде сложен край.