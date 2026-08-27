Готви ли се Швеция за война с Русия?

На 26 август външният министър на Швеция Мария Малмер Стенергард обяви, че ако Умерената партия запази властта след парламентарните избори на 13 септември 2026 г., тя ще настоява за създаването на обща северно-балтийска система за противовъздушна отбрана. Идеята е Швеция да ускори военното си сътрудничество със северните и балтийските си съюзници като предлага създаването на интегриран регионален щит за ПВО заради оценката, че Русия представлява дългосрочна заплаха.

Този Северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана трябва да свърже системите за ПВО на:

Швеция;

Финландия;

Норвегия;

Дания;

Исландия;

Естония;

Латвия

Литва.

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Целта е техните системи да обменят информация и да работят като интегрирана, многослойна система, вместо всяка страна да разчита само на собствената си ПВО.

По този начин, според Стенергард, могат съвместно да бъдат откривани и да се противодейства на:

балистични ракети;

крилати ракети;

дронове;

други въздушни заплахи.

При това държавите участнички в проекта няма да са задължени да купуват една и съща система за ПВО. Идеята е съществуващите и новите национални ПВО системи да бъдат интегрирани технологично, така че да "говорят" помежду си и да могат съвместно да откриват и елиминират въздушни заплахи.

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Припомняме, че през юни лидерите на северните и балтийските държави официално заявиха, че Русия остава най-значимата и пряка дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност, и поеха ангажимент да задълбочат регионалното си военно сътрудничество.

🇸🇪 Is Sweden gearing up for a war with Putin? Stockholm wants to create a unified air defense shield over the Nordic and Baltic countries



Sweden’s ruling Moderate Party has pledged to push for a joint air defense “umbrella” if it wins the September election.



The systems would… pic.twitter.com/YADDBdbFq7 — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026