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Готви ли се Швеция за война с Русия?

27 август 2026, 6:00 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Готви ли се Швеция за война с Русия?

На 26 август външният министър на Швеция Мария Малмер Стенергард обяви, че ако Умерената партия запази властта след парламентарните избори на 13 септември 2026 г., тя ще настоява за създаването на обща северно-балтийска система за противовъздушна отбрана. Идеята е Швеция да ускори военното си сътрудничество със северните и балтийските си съюзници като предлага създаването на интегриран регионален щит за ПВО заради оценката, че Русия представлява дългосрочна заплаха.

Този Северно-балтийски щит за противовъздушна отбрана трябва да свърже системите за ПВО на:

  • Швеция;
  • Финландия;
  • Норвегия;
  • Дания;
  • Исландия;
  • Естония;
  • Латвия
  • Литва. 

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Целта е техните системи да обменят информация и да работят като интегрирана, многослойна система, вместо всяка страна да разчита само на собствената си ПВО.

По този начин, според Стенергард, могат съвместно да бъдат откривани и да се противодейства на:

  • балистични ракети;
  • крилати ракети;
  • дронове;
  • други въздушни заплахи.

При това държавите участнички в проекта няма да са задължени да купуват една и съща система за ПВО. Идеята е съществуващите и новите национални ПВО системи да бъдат интегрирани технологично, така че да "говорят" помежду си и да могат съвместно да откриват и елиминират въздушни заплахи.

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Припомняме, че през юни лидерите на северните и балтийските държави официално заявиха, че Русия остава най-значимата и пряка дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност, и поеха ангажимент да задълбочат регионалното си военно сътрудничество.

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Швеция Русия ПВО война Русия НАТО
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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