Германия срещу 10 държави: Сблъсък за правилата за изкуствен интелект

Натискът на висши германски чиновници върху ЕС да отслаби ограниченията за използването на изкуствен интелект (ИИ) в рамките на съюза се сблъсква с нарастваща съпротива в Брюксел, пише Politico в статия по темата.

Група от 10 европейски държави се противопоставя на предложението за частично изваждане на продукти като машини и медицински изделия от обхвата на основния закон на ЕС за ИИ, като вместо това те да бъдат поставени под специфични за сектора изисквания.

Според документ, видян от Politico, Австрия, Дания, Нидерландия, Словакия, Словения и Испания предупреждават, че този подход ще „доведе до дерегулация, а не до опростяване".

Гърция, Португалия, Румъния и Латвия също са изразили подкрепа за тази позиция по време на среща, съобщават двама дипломати пред Politico.

Съпротивата на групата от 10 държави идва, след като Германия се утвърди като активен поддръжник на плановете за облекчаване на изискванията към ИИ в редица индустрии - от медицинските изделия до играчките - чрез прехвърляне на регулацията от Закона за ИИ към секторното законодателство. Инициативата се подкрепя от големи индустриални компании като Siemens и Bosch.

Планът за даване на приоритет на секторното законодателство, предложен от законодатели в Европейския парламент, се превърна в основна точка на спор в усилията на ЕС да опрости правилата за ИИ - инициатива, започнала през ноември с цел съюзът да остане конкурентоспособен в глобалната надпревара в сферата на изкуствения интелект.

Посланиците на 27-те държави членки се срещнаха в опит да намерят компромис по въпроса, преди представители на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия да започнат преговори за окончателно споразумение.

Германските лидери изразиха позициите си по време на индустриалния панаир в Хановер през последния уикенд. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че подкрепя усилията за намаляване на регулаторната тежест върху индустриалния ИИ, а министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер посочи, че първоначалните планове „не са стигнали достатъчно далеч“.

Поддръжниците на предложението твърдят, че продуктите, които вече попадат под специфично секторно законодателство, ще бъдат натоварени с излишна административна тежест, ако трябва да отговарят и на изискванията за ИИ.

Според документ на Съвета от 15 април, видян от Politico, Германия е заявила, че споделя позицията на Европейския парламент да се обърне внимание на „двойните задължения, припокриващите се изисквания и правната несигурност“ за високорисковите приложения на ИИ в вече регулирани сектори.

Говорител на Siemens заяви пред Politico, че законодателите в ЕС трябва да изпълнят обещанието си за „спиране на двойното регулиране", като добави, че проблемът остава нерешен по отношение на Закона за ИИ и правилата за машините.

Лобистките организации, базирани в Брюксел - Orgalim и Digital Europe - също изпратиха писмо до представителите на държавите членки, в което предупреждават за „припокриващи се и понякога непоследователни задължения“.

Някои левоцентристки депутати в Европейския парламент виждат в нарастващия натиск възможност за преразглеждане на позицията на институцията.

„Пълната секторна промяна би фрагментирала рамката на Закона за ИИ на 12 отделни логики за съответствие“, заяви италианският социалдемократ Брандо Бенифей, главен преговарящ на Парламента по темата.

Германският евродепутат от Зелените Сергей Лагодински беше по-директен: „Приветствам нарастващата опозиция срещу самостоятелното предложение на германското правителство."

Превод: Ганчо Каменарски