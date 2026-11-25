Американски военнослужещ, продавал на свързани с Китай купувачи информация, представяна като строго секретна, може да получи до 10 години затвор, след като призна, че е предавал чувствителни военни данни. 37-годишният сержант от армията Джиан Джао се е възползвал от достъпа си до класифицирана информация, за да се сдобие с документи с ограничен достъп.

Той снимал с мобилния си телефон военна информация и предлагал за продажба военни компютри и твърди дискове на правителствени институции, както и данни за комуникационни мрежи, ракетни системи и военни учения, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

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„По собственото си признание Джиан Джао – военнослужещ от въоръжените сили на САЩ – предаде страната, която се е заклел да защитава, като предостави на китайското правителство чувствителна военна информация“, заяви Роман Рожавски, заместник-директор на отдела за контраразузнаване и шпионаж на ФБР.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че в продължение на повече от три години Джао е участвал в заговор с бившия американски военнослужещ Руою Дуан за придобиване и предаване на информация и оборудване, свързани с националната отбрана, на купувачи в Китай.

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Дуан, който по-рано се призна за виновен в заговор за предаване на информация, свързана с националната отбрана, е вербувал действащи американски военнослужещи, включително Джао, за да му предоставят военни данни. Той е посредничил и при комуникацията и финансовите трансакции с купувачи в Китай.

Джао е арестуван в дома си в щата Вашингтон през март 2025 г. При обиска агентите открили 30 000 долара в брой, електронни устройства и няколко твърди диска на американската армия.

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Джао може да получи до 10 години затвор, глоба в размер на 250 000 долара и до три години пробационен надзор. Присъдата му трябва да бъде произнесена на 1 март 2027 г.