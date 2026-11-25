Пентагонът опитва да привлече автомобилните концерни General Motors и Ford в мащабно производство на бойни дронове. Според The Wall Street Journal, военните са решили да се обърнат към автомобилните производители, тъй като настоящите производители на дронове с трудност успяват да задоволят търсенето за милиони единици.

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Автомобилните производители биха могли да използват своите съществуващи монтажни линии и вериги за доставки, както и да доставят компоненти на производителите на дронове. Пентагонът оценява бъдещия пазар на военни дронове на между 20 и 30 милиарда долара годишно и е готов да предложи на автомобилните производители значителна част от този бизнес. Чиновници от Пентагона също са се срещнали с изпълнителни директори от Ford, канадската компания Magna International и други производители.

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