Девет двубоя, зрелищни обрати и нова демонстрация на сила от Реал Мадрид белязаха вечерта в Шампионска лига. Испанският гранд разгроми ПСВ Айндховен с 5:1 след впечатляващо второ полувреме и продължава без грешка в най-престижния европейски клубен турнир. В същото време английските Арсенал и Манчестър Сити не успяха да спечелят домакинствата си съответно срещу Борусия Дортмунд и Наполи, а останалите срещи също предложиха интересни развръзки.

Реал Мадрид продължава да мачка: Пет от пет в Шампионска лига

Реал Мадрид постигна десетата си поредна победа във всички турнири, след като разгроми ПСВ с 5:1 на "Сантиаго Бернабеу". Тимът на Жозе Моуриньо обаче трябваше да осъществява обрат, след като Иван Перишич даде преднина на нидерландците от дузпа в 32-рата минута. Португалският специалист реагира с тройна смяна още на почивката, а това се оказа решаващо. Федерико Валверде изравни в 50-ата минута, а десет по-късно появилият се от пейката Джуд Белингам отбеляза фантастично попадение за 2:1.

Оттам нататък "белите" се развихриха. Килиан Мбапе реализира два гола в 64-тата и 84-тата минута, а Винисиус Жуниор оформи крайното 5:1 в 87-ата. Така Реал има максималните 15 точки след пет кръга и временно оглавява общото класиране. Испанците са единственият отбор с пет победи, докато ПСЖ също е безгрешен, но все още не е изиграл петата си среща.

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Арсенал се спъна срещу Борусия, Манчестър Сити отново разочарова

Арсенал не успя да пречупи Борусия Дортмунд на "Емиратс" и двата отбора завършиха 1:1. Виктор Гьокереш даде ранен аванс на лондончани с красиво изпълнение в 10-ата минута, но Максимилиан Байер възстанови равенството в 55-ата. Германците дори стигнаха до второ попадение чрез Джоуб Белингам, което обаче беше отменено заради засада.

В заключителните минути Арсенал натисна сериозно, но Деклан Райс удари греда и възпитаниците на Микел Артета трябваше да се задоволят с точка. "Артилеристите" остават пети с 11 точки, докато Борусия е непосредствено зад тях с 10.

Не по-малко драматично беше и на "Етихад", където Манчестър Сити и Наполи завършиха 2:2. Италианците на два пъти повеждаха след голове на Расмус Хойлунд (55') и Ноа Ланг (76'), но Аюб Буади (67') и Раян Шерки (86') донесоха точката на домакините.

Срещата беше специална и за Кевин Де Бройне, който се завърна на "Етихад" с екипа на Наполи и беше посрещнат с бурни аплодисменти от бившите си привърженици. За Манчестър Сити това беше поредна грешна стъпка. Отборът на Енцо Мареска има само една победа в последните си шест срещи във всички турнири и заема шестото място в Шампионска лига с 10 точки.

Всички резултати от Шампионска лига на 24 ноември

Реал Мадрид 5:1 ПСВ Айндховен

Арсенал 1:1 Борусия Дортмунд

Манчестър Сити 2:2 Наполи

РБ Лайпциг 3:1 Ланс

Галатасарай 1:0 Астън Вила

Комо 1:0 АЕК Атина

Бодьо/Глимт 1:0 ЛАСК

Фейенорд 0:1 Порто

Слован Братислава 0:2 Бетис

Сред останалите резултати се откроява победата на Комо над АЕК, която изкачи италианския тим до третото място с 12 точки. Със същия актив е и Бетис след успеха в Братислава.

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