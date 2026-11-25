Петима турски военни са загинали при катастрофата с армейски хеликоптер по време на учебен полет край Ескишехир, Северозападна Турция, съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер. По информация на Министерството на отбраната на Турция вертолетът е от тип AS-532 и е на турските военновъздушни сили.

Turkish military AS-532 Cougar helicopter crashes The number of military personnel on board and their condition remain unknown. Search and rescue teams are working at the scene. — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026

Инцидентът, за който причините все още не са ясни, е станал около 20 ч. местно време (19 ч. бълг.). Останките на хеликоптера са били открити, а спасителните операции продължават. На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията.