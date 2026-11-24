Руският диктатор Владимир Путин буквално се оплака, че "киевските власти не чуват" съветите на американския президент Доналд Тръмп да спрат с далекобойните си удари по руските рафинерии. Затова и Путин подчерта, че е необходимо да се усили противовъздушната отбрана на руските рафинерии и петролни обекти - ОЩЕ: Bloomberg: Украинските дронове спряха над 50% от производството на горива в Русия
🤡 You won't see anything more pathetic today. Putin is whining that Ukraine continues striking Russian oil refineries despite Trump's demands. Go on, have a cry, little boy. https://t.co/tJyVUaLVZT— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026
"Между другото, въпреки призива и директното искане на президента на САЩ да не се прави това, да се въздържат от тези атаки [срещу петролни рафинерии]. Е, властите в Киев не се вслушват в подобни съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило. В тази връзка отбелязвам - ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да са наясно с това. Ние от своя страна многократно сме заявявали и разбираме, че ескалацията, инициирана от врага в началото на юни тази година и планирана, както беше публично заявено, за 40 дни, не е в състояние да ни причини критични щети. Въпреки това днес предлагам да обсъдим какви допълнителни стъпки трябва да се предприемат за подобряване на сигурността на петролните рафинерии и за защита на служителите, които работят там“, заяви руският диктатор и то пред камери.
Той също така заяви, че цените на бензина в Русия са се стабилизирали след голям пик. И още - отивало се към обезпечение на нуждите на Русия и на руските граждани от горива. Дали?
Putin warned that Russian retaliation for Ukrainian strikes on energy infrastructure is "inevitable," claiming Kyiv continues its attacks despite Trump's appeals. He demanded stronger protection of Russian energy facilities while insisting that domestic fuel supplies and gasoline prices have stabilized. Putin also claimed Ukraine's "40-day plan" could not inflict critical damage on Russia and warned Europe against restricting Russian fuel exports. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2026