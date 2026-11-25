Anthropic и OpenAI са изправени пред все по-належащ проблем: вътрешните, непубликувани модели стават толкова мощни, че много служители вече не вярват, че могат да бъдат безопасно публикувани. Това пише агенция Axios, като се позовава на най-малко 20 души, запознати с вътрешните дебати. Предизвикателството може значително да забави бума на изкуствения интелект, тъй като разликата между това, което могат да правят най-добрите системи с изкуствен интелект, и способността на хората да ги контролират, продължава да се разширява, съобщават източници пред Axios.

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Според изданието, водещи разработчици в Anthropic и OpenAI обсъждат дали да спрат публичното пускане на най-модерните си неиздавани модели поради проблеми с контрола на безопасността. Изследователите не са открили технически решения за контролиране на най-модерните модели. Някои експерти смятат, че това е поправимо. Други не са убедени и казват, че компаниите трябва да спрат напълно да обучават нови модели, тъй като това крие огромни рискове.

Водещите лидери в областта на изкуствения интелект отдавна прогнозират, че един ден технологията ще надмине човешкия интелект в почти всяка област. Въпреки че вътрешните модели все още не са преминали този праг, последните пробиви в OpenAI и Anthropic са шокирали изследователите. Бързият напредък в разсъжденията в различни области, включително математика, наука, киберсигурност и изследвания на изкуствения интелект, също е направил моделите трудни, ако не и невъзможни, за ограничаване или контролиране във вътрешни тестове, казват източниците.

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Anthropic и OpenAI имат неиздадени официално модели, които са далеч по-мощни от това, което вече са пуснали публично, но компаниите за изкуствен интелект се затрудняват да гарантират, че те са достатъчно безопасни за публично представяне, казват източници. Това е довело до дебат в Anthropic, OpenAI и изследователската общност в областта на изкуствения интелект относно това дали да се спре публичното пускане на бъдещи гранични модели, а вместо това да се запазят само за вътрешно внедряване. Имаше и дебат дали изобщо да се обучават нови модели, съобщиха източници от и извън тези компании пред Axios.

„Ако продължим да се опитваме да правим моделите много по-умни, така че те всъщност да са по-умни от нас... те всъщност ще могат да ни мамят успешно“, казва един изследовател пред Axios. „И щом стигнете до този момент, много от схемите, които работехме досега, сякаш се провалят“, добавя той.

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Математик използва неиздадена „изследователска“ версия на Клод, за да представи доказателство на хипотезата на Риман, която се е изплъзвала на най-блестящите човешки умове повече от 150 години. Неиздаден модел на OpenAI помогна за генерирането на доказателства за стотици математически задачи. Непубликуваните модели на изкуствен интелект бяха отговорни и за някои от най-шокиращите събития, свързани с безопасността в индустрията, включително хакерската атака Hugging Face.

Основен метод за обучение на модели на ИИ – при който моделите се учат чрез проба и грешка, като получават награди за преминаване на различни тестове – е една от техниките, водещи до бързо подобрение на възможностите на ИИ. С усъвършенстването на системите с изкуствен интелект, те стават все по-добри в „манипулирането“ на наградите си, включително заобикалянето на предпазните мерки, ако измамата води до по-висок резултат.

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В миналото изследователите са наблюдавали безопасността на изкуствения интелект, като са принуждавали моделите да „мислят на глас“ – да записват стъпка по стъпка разсъждения, преди да изведат окончателно действие или отговор. Тази прозрачност е била предпазна мрежа, позволяваща на мониторите да улавят нарушаване на правилата или опасна логика в реално време.

С напредването на моделите, обаче, те усвояват тази логика, стигайки до сложни заключения, като същевременно показват по-малко от работата си. Изследователите казват, че най-модерните вътрешни модели са показали пълно скриване на разсъжденията или предоставяне на подвеждащи вериги от мисли като „прикритие“, за да задоволят човешките наблюдатели, твърдят източници.

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В публични изявления, висши лидери в областта на изкуствения интелект са говорили нееднократно за тези рискове. „Това е най-важното нещо, което OpenAI публикува от известно време“, написа главният изпълнителен директор Сам Алтман в X, цитирайки предложението на главния си учен за ограничения върху развитието на изкуствения интелект в цялата индустрия. „Скоростта на развитие бързо става твърде висока, за да можем да се предпазим“, написа ръководителят на Anthropic в X през септември, цитирайки есе от главния изпълнителен директор Дарио Амодей за преодоляването на границата, мнение, което той повтори, когато компанията стана публична.

Изследователи и служители, които са запознати директно с последиците от пускането на тези модели, са казали пред Axios, че се опасяват, че ръководителите ще изберат печалбите пред безопасността. Много служители на компании за изкуствен интелект в областта на граничните технологии заявиха, че смятат, че ръководителите са загубили представа за сериозността на рисковете за безопасността.

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По-рано стана ясно, че OpenAI е приела нови изисквания за безопасност, които биха могли да забавят темпото на пускане на модели, според говорител на OpenAI. Говорител на Anthropic заяви пред Axios: „Запазването на модела вътрешно не го прави безопасен. Нашата отговорност започва от обучението и обхваща как самите ние използваме моделите, не само това, което пускаме. ... Най-трудната работа по безопасността тепърва предстои и ясно заявихме, че може да забавим темпото или да се въздържим, дори когато това ни струва.“ Говорителят отбеляза забавяния в предварителното обучение за скорошен модел, за да се осигури по-голяма сигурност.

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