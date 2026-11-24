Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 24 ноември 2026 г.

Парите свършиха: Работещите остават без ваучери за храна до края на 2026 г.

Бюджетът за ваучери за храна на работещите се изчерпа, става ясно от данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). От там информират работодателите и служителите, че годишният таван на ваучерите за храна за 2026 г. в размер на 818 млн. евро, определен с бюджета за тази година, е достигнат.

Още: Парите свършиха: Работещите остават без ваучери за храна до края на 2026 г.

По-високите данъчни облекчения за деца ще влязат в сила чак през 2028 г.

Семействата ще могат да се възползват от увеличените данъчни облекчения за деца едва през 2028 г., въпреки че бюджетната комисия в парламента одобри промените на второ четене. Това стана при разглеждането на измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Управляващото мнозинство прие основните предложения за увеличаване на данъчните преференции, но отхвърли редица идеи на опозицията за допълнителни облекчения.

Още: По-високите данъчни облекчения за деца ще влязат в сила чак през 2028 г.

Гърция предлага как украинското зърно да бъде изнесено - през България

Има предложение отстрана на Гърция украинското зърно да се изнася с влакове през Румъния и България до пристанище Александруполис. За това съобщават медии в южната ни съседка.

Още: Гърция предлага как украинското зърно да бъде изнесено - през България

Еврото стигна нова психологическа граница - от март 2025 г. не я беше доближавало

Снимка: БГНЕС

След като миналата седмица еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, в началото на настоящата единната европейска валута слезе до такова ниво, каквото последно е било записвано на 19 март 2025 (тогава 1,0904 спрямо щатския долар). Първоначално еврото слезе под 1,10 към американската валута, а на 23 ноември (вчера) стигна дори до по-ниска психологическа граница - 1,0901 към щатския долар. Днес еврото отваря с посока нагоре.

Още: Еврото стигна нова психологическа граница - от март 2025 г. не я беше доближавало

Цената на петрола слезе до тримесечно дъно: има по-високо предлагане, но и заплаха в Ормуз

Цените на петрола отбелязаха понижение във вторник, 24 ноември, като се задържат близо до тримесечно дъно на фона на опасения от нарастващото предлагане на суров нефт и потенциален излишък на пазара. В същото време рискът за корабоплаването през Ормузкия проток продължава да влияе. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 40 цента, или 0,45%, до 88,97 долара за барел в началото на азиатската търговия днес, след като в понеделник отбелязаха най-ниското си ниво при затваряне от 31 август насам. Към 9:30 ч. българско време цената е малко по-висока - 89,25 долара.

Още: Цената на петрола слезе до тримесечно дъно: има по-високо предлагане, но и заплаха в Ормуз