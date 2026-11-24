Украинският премиер Володимир Зеленски и унгарският премиер Петер Мадяр се срещнаха в Украйна, в Закарпатска област. Това е първото посещение на унгарски министър-председател в Украйна от 2015 година насам.

По време на срещата унгарският премиер почете паметта на загиналите украински войници, осъди руската агресия и обяви приблизително 3 милиона долара помощ, като Унгария ще отпусне още близо 3 милиона долара в подкрепа на унгарската общност в Закарпатска област.

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Унгарският външен министър Анита Орбан придружи Мадяр в пътуването му. Тя няма роднинска връзка с предишния унгарски премиер Виктор Орбан.

Междувременно Радио "Свободна Европа" публикува видеокадри и в какво се е превърнала Триполската ТЕЦ - едно от предприятията, които преди подпалената от Владимир Путин пълномащабна война в Украйна осигуряваше парно, топла вода и ток за част от украинската столица Киев. Сега това е невъзможно - кадрите говорят сами за себе си какво е останало от централата след многократните руски удари с ракети и далекобойни дронове - ОЩЕ: Унгария на Петер Мадяр напълно ще се откъсне от руския газ и петрол

This is the Trypilska TPP in the Kyiv region after massive Russian strikes. The plant has completely lost its power-generation capacity. As a result, parts of the region's towns are unfortunately left without heating, with outdoor temperatures already nearing freezing. https://t.co/7ItH0PhwIF — WarTranslated (@wartranslated) November 24, 2026