През нощта ще е ясно. Ще бъде почти тихо, в Северна България и източните райони със слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури: между минус 5° и 0°; по Черноморието до 3°-4°; в района на София – около минус 5°. Утре от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще започне да се понижава, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

Повече слънце по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ