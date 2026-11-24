Латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви, че правителството ще представи "ясна позиция" следващата седмица (до края на ноември) по въпроса дали ще бъдат ограничени или изцяло затворени граничните пунктове на балтийската държава с Русия, съобщава латвийското издание Delfi.

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Министърът на вътрешните работи на Латвия Янис Домбрава подкрепи идеята за затваряне на границата с Русия, позовавайки се на опасения за сигурността, но смята, че първо трябва да се постигне "общо разбирателство по този въпрос на правителствено ниво". Кулбергс обаче казва, че латвийското министерство на външните работи и министерството на транспорта първо трябва да изразят своите позиции.

Руско-латвийската граница преминава през Псковска област. Между двете страни функционират шест гранични пункта – четири автомобилни и два железопътни. Поради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Латвия забранява на всички руски граждани да влизат с шенгенски визи от 2022 година насам - тези ограничения са в сила до 31 декември 2027 г.

Припомняме, че властите в Естония планират да затворят границата с Русия от 1 декември, 2026 година - ОЩЕ: Естония затваря границата си с Русия