Германия: затварят църкви, отварят джамии и други храмове

В баварския град Ерланген, който има 119 000 жители, в момента се строи нова синагога. Двете големи джамии в града планират разширяване, а в едно от предградията предстои строителството на индуистки храм.

В това няма нищо чудно - в университета в Ерланген следват над 2000 студенти от Индия. Индийската общност е най-голямата чуждестранна народностна група в града.

Възходящи и низходящи тенденции

Ерланген е пример за това как религиозното многообразие в Германия става и видимо в строителен план. В града естествено присъстват и утвърдените църкви: католически и протестантски, гръцка православна и руска православна. Коптската православна църква "Света Мария и свети апостоли" пък се намира в сградата на бивша католическа църква. Коптският дякон Рагай Едуард Мата казва пред ДВ: "По-рано имахме 18 семейства с 50 или 60 членове, днес имаме 60 семейства с около 200 души". Тенденцията е възходяща.

Същевременно големите християнски църкви в Германия намаляват. Само преди няколко години над половината германци заявяват, че принадлежат към католическата или протестантската църква. А днес около 44 процента - което се равнява на 36,6 милиона души. На фона на това развитие все по-често католически или протестантски църкви се затварят, стават по-малки или предназначението им се променя. През 2025 година например около 46 католически църкви или параклиси са затворили или са променили предназначението си. А през 2024 десакрализираните католически църковни сгради са били 66. Общият брой на католическите и протестантски църковни сгради в Германия днес е около 44 000.

"Германия става безбожна" или "Атеистите са повече от членовете на църкви" - в някои медии може да се открият дори такива заглавия. Но верни ли са тези твърдения? По данни на Федералната служба по миграцията и бежанците от 2020 година броят на мюсюлманите в Германия е 5,3 милиона. Според проучване на Протестанската църква от 2024 православните християни в страната са 3,8 милиона. Към тях се добавят евреи, будисти, бахаи и все повече индуисти. При всички тези числа обаче става дума за преценки.

Нови религиозни сгради в германските градове

Религиозното многообразие в Германия се отразява и на облика на градовете. Междувременно будистките храмове например са около 20.

През юни в Берлин ще бъде открит най-големият индуистки храм. Между 2014 и 2024 година броят на жителите на Берлин с индийско гражданство се е увеличил над десет пъти - до над 41 000.

Вилванатан Кришнамурти, който се занимава с проекта от самото му начало, казва пред ДВ: "Съществува копнеж за религиозен център, в който младите хора да могат да се срещат". Така някои родители в Индия могат да бъдат по-спокойни за децата си в чужбина.

Във Франкфурт на Майн има няколко по-малки индуистки храмове, подобна е и ситуацията в Кьолн, Хамбург, Мюнхен или Берлин. Междувременно расте и броят на джамиите в Германия - само през последната година са открити три нови.

Турската общност в Германия има възможност да се събира в общо 862 джамии, но и общността Ахмадия от Пакистан ежегодно открива нови джамии, последно през февруари в Ерфурт. Говорителят на общността в Ерфурт Сулейман Малик споделя пред ДВ, че първоначално строителството на джамията се е натъкнало на заплахи и атаки, но сега той почти ежедневно развежда групи от посетители из комплекса. "Проявяват голям интерес - както учениците, така и пенсионерите", разказва Малик.

Все повече синагоги и "Еврейска академия" в Германия

И за евреите се строят все повече синагоги. Последните две бяха открити в Магдебург (през 2023) и в Потсдам (през 2024) и така вече в столиците на всички германски провинции има еврейски молитвени домове. А се строят и още - в Ерланген, Мюнхен, Берлин.

Във Франкфурт пък през ноември 2026 предстои да отвори врати "Еврейска академия". Тя се състои от стара вила, която е паметник на културата, и модерна сграда в стил Баухаус.

"Академията със сигурност ще има значение от национален мащаб", казва нейният директор Дорон Кизел пред ДВ. Той говори за място, предназначено за интердисциплинарни и интеркултурни срещи на евреи и неевреи. Комбинацията от старо и ново строителство дава израз на философията на академията: "Ние градим нашата идентичност на базата на опита, традициите и убежденията на евреите и насочваме поглед към бъдещите развития, предизвикателства или изисквания".

Расте и броят на православните общини в Германия

И броят на православните общини в Германия расте. Много от тях поемат бивши католически или протестантски църкви, които стоят празни. Строят се обаче и нови - като например "Свети Петър и Павел" в Буцбах, провинция Хесен - първата в Европа новопостроена църква на Антиохийската православна митрополия на Германия и Централна Европа. Това са християни, които произхождат предимно от днешна Сирия

Строят се и храмове за християнски общности, които не принадлежат към никоя от големите църкви - като например старокатолическия храм в Аугсбург с наистина впечатляваща архитектура. В Берлин пък през 2024 година стара тухлена сграда бе превърната в модерна баптистка църква.

Източник: Дойче веле