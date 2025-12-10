Кабинетът подаде оставка:

Германски следователи откриха връзка между масови полети на неидентифицирани дронове и свързани с Русия кораби

10 декември 2025, 22:01 часа 1321 прочитания 0 коментара
Германски следователи откриха връзка между масови полети на неидентифицирани дронове и свързани с Русия кораби

Германските издания Bild, Welt и престижната частна журналистическа академия Axel Springer са получили класифицирани доклади за сигурност, в които се посочва, че от началото на годината са регистрирани 1072 инцидента, включващи 1955 неидентифицирани дрона. Дроновете са прелитали над съоръжения на Бундесвера, тренировъчни площадки на НАТО и критична инфраструктура.

Един случай привлече особено внимание: руският товарен кораб Lauga, в близост до който са били забелязани седем дрона. Корабът преди това е прекарал месеци в Тартус, Сирия, близо до голямата руска военна база, а по-късно се е насочил към Санкт Петербург - към терминал, свързан с руската държавна корпорация за ядрената енергия и ядрените оръжия Росатом. 

Още: В Черно море: Нов украински удар с дронове срещу кораб от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Подозрителни дронове са наблюдавани и край корабите HAV Snapper и HAV Dolphin. Формално норвежки, те редовно се обслужват в калининградската корабостроителница "Прегол", която е свързана с руските военни структури. По време на движенията им Германия многократно е регистрирала "рояци дронове" над района на Килския залив, където са разположени различни военни обекти, както и TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) - водещият немски корабостроителен и военноморски концерн, световен лидер в производството на конвенционални подводници, фрегати, корвети и надводни бойни кораби. Екипажът на HAV Dolphin се оказа изцяло руски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Дронове срещу дронове във войната за украинското небе (ВИДЕО)

Европейските разузнавателни агенции смятат, че тези плавателни съдове "е много вероятно да действат в интерес на Русия". Германското министерство на вътрешните работи е потвърдило, че наистина има основания да се подозира участие на чуждестранни държавни субекти в някои от полетите на дронове, съобщава беларуската медия NEXTA.

Още: Дронове за многократна употреба - Русия пак промени тактиката на въздушната война (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Руски кораби руски дронове руски сенчест флот
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес