ВИДЕО: Поне един дрон е ударил руския кораб "Иван Хурс"

Припомняме, че вчера (24 май) руското военно министерство съобщи за атака срещу кораба, но каза, че тя била отразена успешно. Беше пуснато и шестсекундно видео, което да потвърди казаното: Русия пусна ВИДЕО от предполагаемата атака срещу кораба "Иван Хурс"

Новото видео обаче показва различна картина - кадрите са заснети от гледна точка на дрона, който атакува плавателния съд. Първоначалните данни за случилото се сочеха атака с поне три морски дрона. Какво се случва - дронът успешно стига до кораба и се удря в борда му. Какви са щетите, остава неясно - засега:

Remember the Russian Ministry of Defense claim that it destroyed all naval drones that tried to attack the Ivan Khurs reconnaissance ship?



Well, it turned out (at least) one naval drone managed to reach the ship. What damaged it inflicted is not known. pic.twitter.com/4UUU9KdEop