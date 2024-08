Големи поражения на руското военно летище в Морозовск: Вътрешни данни

Извън поразения и унищожен склад с бомби на руското военно летище в Морозовск, има и други сериозни щети. Това твърди телеграм каналът "Шпионско досие", който често изнася вътрешни данни за Русия и впоследствие те се потвърждават по един или друг начин: Взривове и огън в Русия: Атаки срещу руско военно летище и петролен завод (ВИДЕО)

Според информацията, унищожен е изтребител Су-34. Освен това - поразен е контролният център на руската военна база, има и леки щети по инженерно оборудване на летището.

"Шпионско досие" твърди, че общо 18 дрона са успели да стигнат и да нанесат удари по обекти в Морозовск. Припомняме, че местният губернатор каза, че атаката в Ростовска област от вчера рано сутринта е била извършена с 55 дрона, а руското военно министерство обяви, че са свалени 36.

"В контекста на перфектната атака срещу летището в Морозовск, заслужава да се подчертае следното - предишната значима атака с дронове срещу тази база беше извършена в началото на април 2024 г. Тогава над 50 дрона бяха изпратени срещу Морозовск. Никой от тях не успя да постигне целта, поради разполагането на съвременни системи за радиоелектронна борба по периметъра на летището. Тогава само два дрона паднаха на пистата и ѝ нанесоха незначителни щети. Сега очевидно украинската армия е преоборудвала дроновете си и те са по-устойчиви на електронно заглушаване", коментира "Шпионско досие": Извънредно положение в Морозовск след украинския удар срещу руско военно летище

