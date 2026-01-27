Голи на снега, висят с главата надолу и ядат сняг: Русия наказва брутално дезертьорите в армията (ВИДЕО 18+)

Варварски наказания и изтезания, наложени от командирите на диктатора Владимир Путин на руски войници, обвинени в дезертьорство и неизпълнение на заповеди, показват кадри, публикувани от местни и украински Telegram канали. Един войник е бил завързан за дърво на студа с главата надолу, близо до фронтовата линия. Друг, също вързан за дърво, е бил принуден от своя висшестоящ офицер да яде сняг. Уплашените и треперещи мъже са само по бельо, след като са били съблечени от зимните си униформи.

Командирът им се чува на видео как крещи: "Искаха да се махнат от позициите си, да не изпълняват заповеди". И добавя, докато бута сняг в устата на единия: "Яж, негоднико!".

Един от вързаните мъже моли отчаяно: "Съжалявам, няма да се повтори". Командирът му отговаря: "Трябва да работиш, а не да се махаш. Казах ли ти къде да отидеш?". Отговорът е: „Съжалявам, моля те". Офицерът се подиграва и на мъжката им сексуалност с обидни думи.

Снимка: iStock

"Фермата на Оруел - това е Русия на Путин"

„Русия превръща хората в добитък, защото само животните се подчиняват на заповеди, без да казват нито дума. Фермата на Оруел – това е Русия на Путин“, заяви украинският канал "БУТУСОВ ПЛЮС" на главния редактор на "Цензор.нет" Юрий Бутусов (ВИДЕО 18+ - само за абонати на Telegram).

Друг украински канал - War Archive - заявява: „Във видеото руски командир използва „обновени“ методи на изтезание върху двама окупатори, които са отказали да участват в нападение" (ВИДЕО 18+ - предупреждаваме за чувствително съдържание).

Бившият депутат от Държавната дума - руския парламент - Александър Невзоров публикува в Telegram следното описание: "(Руските) генерали продължават да „викат и да натискат напред“. Затова местните командири трябва да измислят нови видове изтезания за своя персонал".

