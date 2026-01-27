Лайфстайл:

Голи на снега, висят с главата надолу и ядат сняг: Русия наказва брутално дезертьорите в армията (ВИДЕО 18+)

27 януари 2026, 16:10 часа 331 прочитания 1 коментар
Голи на снега, висят с главата надолу и ядат сняг: Русия наказва брутално дезертьорите в армията (ВИДЕО 18+)

Варварски наказания и изтезания, наложени от командирите на диктатора Владимир Путин на руски войници, обвинени в дезертьорство и неизпълнение на заповеди, показват кадри, публикувани от местни и украински Telegram канали. Един войник е бил завързан за дърво на студа с главата надолу, близо до фронтовата линия. Друг, също вързан за дърво, е бил принуден от своя висшестоящ офицер да яде сняг. Уплашените и треперещи мъже са само по бельо, след като са били съблечени от зимните си униформи.

Командирът им се чува на видео как крещи: "Искаха да се махнат от позициите си, да не изпълняват заповеди". И добавя, докато бута сняг в устата на единия: "Яж, негоднико!".

Един от вързаните мъже моли отчаяно: "Съжалявам, няма да се повтори". Командирът му отговаря: "Трябва да работиш, а не да се махаш. Казах ли ти къде да отидеш?". Отговорът е: „Съжалявам, моля те". Офицерът се подиграва и на мъжката им сексуалност с обидни думи.

Още: Руски войници се предадоха на украински робот. Z-подигравки към Герасимов: Кажи, че сме превзели Киев (ВИДЕО)

Снимка: iStock

"Фермата на Оруел - това е Русия на Путин"

„Русия превръща хората в добитък, защото само животните се подчиняват на заповеди, без да казват нито дума. Фермата на Оруел – това е Русия на Путин“, заяви украинският канал "БУТУСОВ ПЛЮС" на главния редактор на "Цензор.нет" Юрий Бутусов (ВИДЕО 18+ - само за абонати на Telegram).

Друг украински канал - War Archive - заявява: „Във видеото руски командир използва „обновени“ методи на изтезание върху двама окупатори, които са отказали да участват в нападение" (ВИДЕО 18+ - предупреждаваме за чувствително съдържание).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Бившият депутат от Държавната дума - руския парламент - Александър Невзоров публикува в Telegram следното описание: "(Руските) генерали продължават да „викат и да натискат напред“. Затова местните командири трябва да измислят нови видове изтезания за своя персонал".

Още: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин руски военни руска армия руски войници война Украйна руски дезертьори
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес