Голям пожар във важен руски завод след нов украински обстрел (ВИДЕО)

Пореден изглежда успешен удар по руски обект от украинска страна стана факт тази нощ. Видеокадри и снимки от мястото на събитието показват силен пожар. Става въпрос за Карачевския завод "Електродетал", който се намира в Брянска област.

Че е имало атака потвърждава и губернаторът на Брянска област Александър Богомаз в канала си в Телеграм. Интересното е, че според написаното от него става въпрос за ракетна опасност.

Какви са пораженията? Украинският OSINT канал Dnipro Osint вече направи геолокализация на видеокадри от мястото на събитието - според геолокализацията са поразени цехове на "Електродетал". Предприятието е част от концерна "Радиоелектронни технологии", разработва и произвежда оборудване за електронна война и електронно заглушаване, измервателни уреди и проводници, полупроводници и кабели.

Украинската атака дойде след като снощи имаше украински обстрел, който спря тока в Белгород и Белгородска област. "По-голямата част от работата по възстановяване на електрозахранването е завършена. Остава малък брой клиенти да бъдат свързани отново", съобщава в своя телеграм канал Вячеслав Гладков, който изброява две училища и две детски градини, които още са без ток, но това нямало да спре нормалния учебен ден. "Най-големият проблем остава с топлата вода. Ще можем да оценим пълния мащаб на щетите обаче само през светлата част на денонощието", добавя Гладков - Още: Украински обстрел остави Белгород без ток (ВИДЕО)