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Гърция се тревожи за сигурността в Черно море: Ето какво посъветва търговските кораби

23 юли 2026, 16:49 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Гърция се тревожи за сигурността в Черно море: Ето какво посъветва търговските кораби

Гърция посъветва търговските кораби под гръцки флаг да подобрят мерките за сигурност при плаване в Черно море след поредицата от атаки срещу танкери през последните дни, според съобщение на министерството на корабоплаването, видяно от Reuters. Корабите, управлявани от Гърция, са сред най-големите флотилии от танкери в света и са ключови за търговията в Черноморския регион, чиито води се споделят от България, Грузия, Румъния и Турция, както и от враждуващите Русия и Украйна, в които Москва нахлу през февруари 2022 г., пише гръцкото издание Kathimerini.

Засилването на атаките в Черно море

През последните седмици Украйна и Русия засилиха атаките срещу кораби и други съоръжения в Черно и Азовско море, опитвайки се да подкопаят взаимните си военни усилия.

В неделя руска ракета удари кораб, превозващ царевица, близо до южното украинско пристанище Одеса, убивайки 10 души.

Два танкера, управлявани от Гърция, също бяха атакувани с морски дронове в неделя в Каспийския тръбопроводен консорциум – 1510-километров нефтопровод, свързващ казахстанските нефтени находища в Каспийско море с руското черноморско пристанище Новоросийск. КПК представлява около 80% от износа на казахстански петрол.

Танкерът за суров петрол Asia, управляван от Dynacom, и Nissos Ios, собственост на Kyklades Maritime Corp, бяха атакувани по време на товарни операции. Трети кораб, управляван от Гърция, също е бил атакуван в района, се казва в предупреждението от 21 юли. ОЩЕ: След удара срещу танкер в Черно море край Румъния: Загина един от моряците

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Гърция Черно море война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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