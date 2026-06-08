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Пристигнала като туристка: Грузия задържа рускиня, издирвана от ФБР

08 юни 2026, 9:27 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
Пристигнала като туристка: Грузия задържа рускиня, издирвана от ФБР

Руската гражданка Татяна Курашкевич, издирвана от Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ, беше задържана на летището в грузинската столица Тбилиси, съобщи базираната в Кавказкия регион JAMnews.. Според адвоката ѝ Бека Немсицверидзе - Курашкевич е пристигнала в Грузия като туристка и не е знаела, че е обект на международна заповед за арест. Ако бъде екстрадирана в Съединените щати, тя може да бъде изправена пред до 70 години затвор.

Градският съд в Тбилиси разпореди Курашкевич да остане в предварителния арест за три месеца, докато се очакват по-нататъшни производства.

Адвокатът заяви, че грузинският съд не разглежда същността на обвиненията, нито дали Курашкевич е извършила престъпление. Производството се отнася само до това дали тя трябва да бъде екстрадирана в Съединените щати. 

Обвиненията към нея

Стана ясно, че руската гражданка е арестувана по обвинения в множество тежки престъпления, уточниха от Министерството на вътрешните работи на Грузия. Операцията е проведена съгласно съвместна декларация, подписана с Държавния департамент на САЩ и в координация с ФБР.

В интервю за местния вестник „Табула“, адвокатът на Курашкевич заяви, че Съединените щати я обвиняват в улесняване на вноса на резервни части за самолети в Русия, заобикаляйки санкциите. Той каза, че клиентката му отрича обвиненията. ОЩЕ: Крайна наглост: Руските служби започнаха да "ловуват" чужденци, които помагат на Украйна

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Грузия ФБР Екстрадиция руски граждани
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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