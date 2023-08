Готви се терористичен акт, с който Путин да въвлече Беларус във войната в Украйна: Украински данни (СНИМКИ)

Идеята е да бъде извършена провокация и да се каже, че тя е дело на "украински диверсанти". Руската федерация планира да обвини Украйна за стореното, за да се опита отново да въвлече Беларус в пълномащабна война срещу Украйна, казва украинската служба.

Данните за атаката е съобщил пленен в Запорожието руски войник. Данните от телефона му, които потвърждават думите му, са декриптирани от украинската служба.

"Наред с други неща, установено е, че плененият руски войник преди това е участвал във военни действия срещу Украинските сили за отбрана в южната част на Украйна, а наскоро е получил указания да се премести в Беларус като член на частната военна компания "Вагнер". Още на етапа на смяна на мястото на служба, руските военни са получили информация за "специална мисия" в рафинерията в Мозир. В телефона на пленения руснак киберспециалистите на СБУ откриха изтрита кореспонденция с други изпълнители, снимки на обекта и отделна информация за операцията", се казва още в съобщението на СБУ.

The Security Service of #Ukraine reports that #Russia wants to use mercenaries of the #Wagner PMC to involve #Belarus in a full-scale war against #Ukraine.



The special service received information indicating that a large-scale provocation is prepared at the #Mazyr Oil Refinery. pic.twitter.com/dLd9fQ30lf