Защо му трябваше на Путин да се хваща с Украйна: Сега Китай го притиска брутално

По-рано днес от Кремъл обявиха като резултати от срещата на Владимир Путин със Си Дзинпин, че "до голяма степен" било постигнато съгласие за основните параметри на газопровода "Силата на Сибир 2". Путин изключително много разчита да се задвижи най-после този проект, който се бави от години - заради колебанието на Китай, който не желае да се обвърже така, че да разчита единствено на руския газ. Още повече сега, когато състоянието на руската икономика е силно разклатено - Китай използва умело момента и налага своите условия като иска да купува руския газ много под пазарната цена.

Та въпреки уверението на Кремъл днес, че основната работа била свършена и имало договорка за газопровода, всъщност това явно съвсем не е така. Въпреки думите на говорителя на Путин Дмитрий Песков, че "Остава да се договорят някои подробности, но като цяло вече има разбирателство", всъщност не е имало сериозно придвижване на нещата, а за срокове не може и да се говори. Още: Има сделка?: След години чакане пречупи ли Путин Си Дзинпин за "Силата на Сибир 2"? (ВИДЕО)

Защо? Защото Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната. За това писа вчера и The Moscow Times в материал със заглавие "Китай отказва да одобри проекта "Силата на Сибир 2" и изисква 5-кратно намаление на цената на газа", цитирайки FT.

Именно това коментира и рускоезичният анализатор Ismailbek Bekkuzhin във Фейсбук:

"Китай е безмилостен, когато става въпрос за националните му интереси, особено когато противникът му – о, да, партньорът му – се е вкарал в капан.( ...)

Поколения руснаци още ще помнят как са продавали газ и петрол на Европа на невероятно високи цени, какъв луксозен живот са живели и защо им е трябвало да се месят в делата на Украйна."

В отделна публикация той припомня и конкретни цифри по отношение на газопровода:

"До 2014 г. Китай не можеше да се споразумее с Русия за изграждането на газопровода "Сибир-1", защото искаше газ на цена от 550 долара за кубичен метър, т.е. на цената на газа, доставян на Европа. Тогава Русия искаше 700 долара!

След 2014 г. Китай поиска газ на цена от 300 долара на кубичен метър, а след това намали цената на 250 долара!

При това Китай иска газопроводът да бъде построен за сметка на Русия.

В момента Китай получава руски газ на цена от 250 долара, кондензира го в течна форма и го препродава на Европа на цена от 750 долара за кубичен метър!

Сега китайците искат да получават руски газ по цената на вътрешния руски пазар от 50 долара!"

