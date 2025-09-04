GPS-ът на Фон дер Лайен влиза в дневния ред и на евродепутатите

Европейската комисия ще направи следващата сряда, 10 септември, изявление пред евродепутатите по повод заплахите за въздухоплаването и корабоплаването от заглушаването на GPS сигналите. Това сочи дневният ред за предстоящата сесия на Европейския парламент в Страсбург. Поводът е инцидентът с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на 31 август, когато тя трябваше да кацне на летище Пловдив. Тогава GPS-ът на самолета беше заглушен и се наложи кацане по алтернативни методи.

Веднага се заговори за руска намеса, защото подобни инциденти с електронно заглушаване на навигациите са ставали в много други случаи в Източна Европа през последната година. Първоначално Министерски съвет не посочи в официалната си позиция кой може да е отговорен. Впоследствие говорители на Европейската комисия обявиха, че българските власти са информирали изпълнителния орган на ЕС, че е възможно да става въпрос за руска хибридна атака. Премиерът Росен Желязков отрече български официални представители да са подавали такава информация. Същото направи и транспортният министър и вицепремиер Гроздан Караджов.

Снимка: European Union 2024

Какво ще обсъждат ЕК и Европарламентът?

Предвижда се Еврокомисията и евродепутатите да обсъдят спешната нужда от осигуряване на устойчивост срещу заглушаването на тези сигнали, предаде БТА.

Днес говорител на Комисията уточни, че институцията не подозира целенасочени действия на Русия спрямо Фон дер Лайен, като отбеляза, че заглушаване на сигнала се наблюдава в последните години на много места по източните граници на ЕС.

Премиерът Росен Желязков бе изслушан по темата в Народното събрание и каза, че разследване няма да има: Няма данни за външна намеса: Премиерът сложи точка на темата с GPS-а, Русия и Фон дер Лайен.