Принц Андрю се е опитвал да наеме „интернет тролове“, за да тормозят жена

Екипът на принц Андрю се опитал да наеме „интернет тролове, за да тормозят“ неговата обвинителка Вирджиния Джуфре, докато той се криел зад „добре охраняваните порти“ на замъка Балморал, за да избегне връчването на съдебни документи, според твърдения в посмъртните ѝ мемоари. Джуфре се самоуби през април на 41-годишна възраст, а нейните мемоари „Ничието момиче“ идват на фона на нарастващия натиск Андрю да бъде официално лишен от титлите си, предаде британското издание "Гардиън".

Припомняме, че Джуфре е една от предполагаемите жертви на групата за сексуален трафик на американския милионер финансист Джефри Епстийн. „След като толкова дълго съмняваше моята достоверност – екипът на принц Андрю дори стигна дотам, че се опита да наеме интернет тролове, за да ме тормозят“, написа тя в мемоарите си. В съдебната зала обаче Джуфре се е съгласила на едногодишна клауза за неявяване, за да не „опетни“ честванията на платинения юбилей на покойната кралица през 2022 г. ОЩЕ: Принц Андрю изглежда е бил жертва на "китайски улов"

Лишаването на принц Андрю от титлите

Докато крал Чарлз посети Манчестър в понеделник, за да покаже подкрепата си за еврейската общност и засегнатите от терористичната атака в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк на 2 октомври, нараства натискът върху кралското семейство да направи още нещо, като подкрепи официално лишаване на Андрю от херцогския му титла чрез парламентарно законодателство.

Правителството също е изправено пред нарастващ натиск заради резиденцията на принца в 30-стайната Кралска ложа в Уиндзор, където беше разкрито, че той не е плащал наем повече от две десетилетия.

Британският министър на бизнеса Питър Кайл заяви, че е „въпрос на двореца“ дали на Андрю е позволено да остане там след новите обвинения срещу него за връзката му с осъдения за сексуален престъпник срещу деца Джефри Епщайн.

Междувременно депутатите вече внесоха парламентарно предложение за лишаване на принц Андрю от херцогския му титла, което е рядък ход. ОЩЕ: Принц Андрю се отказа от титлата херцог на Йорк