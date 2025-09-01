Говорител на ЕК: GPS смущенията са част от враждебното поведение на Москва

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заяви Подеста пред журналисти в Брюксел.

Още: ЕС взема мерки след заглушения GPS сигнал в самолета на Фон дер Лайен

Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна. "Този инцидент подчертава неотложността на посещенията на председателката на ЕК, които в момента обхващат седем страни, включително България. Тя лично се запознава с предизвикателствата, пред които са изправени нашите източни партньори", допълни говорителката.

Самолетът, използван за пътуването, е изпълнявал чартърен полет и не се е наложило отклоняване на маршрута, тъй като е кацнал в предвидения град. На въпрос дали именно самолетът на Урсула фон дер Лайен е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и ако се потвърди - към Русия. "Дали е било с цел да се удари самолетът, или не – мисля, че най-добре този въпрос да се зададе на руснаците, ако наистина те са го извършили, както подозират българските власти, и на самите български власти, които разследват случая", заяви Ариана Подеста.

Още: "Изчезването на сигнала е терористичен акт", а Борисов и Желязков "нито един път не посочиха Русия като заплаха за ЕС": Анализ

По темата се изказа и друга говорителка на ЕК - Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневна практика в Източна Европа, пише БТА. "ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия", заяви Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.

ЕК вече работи по специален план за защита на авиацията в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност (EASA) на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ (Eurocontrol) за националните въздушни навигационни служби и производителите от бранша. "Сътрудничеството между държавите членки, обменът на информация и координацията са от ключово значение в такива случаи", заяви още говорителката.

Още: Не сме заглушавали самолета в България: Кремъл за инцидента с Фон дер Лайен

ЕК вече е наложила санкции на няколко компании и лица, които са били замесени в дейности, свързани с смущения на GPS сигнали, включително такива, за които има подозрения, че произхождат от Русия. На въпрос дали Европейската комисия ще търси отговорност на Русия чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), Иконен потвърди, че ЕС съдейства на глобален план по темата, изготвян от ИКАО.

"Това не е само проблем на ЕС. Участваме активно в разработването на глобален план чрез ИКАО. Що се отнася до бъдещи санкции - те остават в правомощията на държавите членки, но ние вече сме предприели конкретни стъпки в рамките на нашите компетенции", поясни тя.

Още: Саботаж: Ген. Атанасов иска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на фон дер Лайен