Ужас! Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева е със съмнения за тежка контузия

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит.

Георгиева вече веднъж претърпя операция на коляното

В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта.

