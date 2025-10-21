Ужас! Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева е със съмнения за тежка контузия

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).
Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит.
Георгиева вече веднъж претърпя операция на коляното
В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи.
Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта.
