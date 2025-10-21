Войната в Украйна:

Ужас! Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева е със съмнения за тежка контузия

21 октомври 2025, 16:17 часа 433 прочитания 0 коментара
Ужас! Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева е със съмнения за тежка контузия

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит.

Георгиева вече веднъж претърпя операция на коляното

Валентина Георгиева

В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Достойно класиране за Валентина Георгиева на Световната купа по спортна гимнастика 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
спортна гимнастика Валентина Георгиева информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес