Среща Рубио-Лавров може да има скоро, Кремъл отрече да е отлагана заради безумните руски искания

Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио може да се срещнат съвсем скоро в Будапеща въпреки отлагането на дискусията им очи в очи. Financial Times съобщава, позовавайки се на неназован германски официален представител, че среща в унгарската столица може да се очаква на 30 октомври. По-рано CNN разкри информация от свои източници, че американски официални лица са били разочаровани от максималистичните искания на диктатора Владимир Путин в Украйна, затова срещата Лавров-Рубио, която трябваше да подготви събитието на върха Тръмп-Путин, е отпаднала на този етап.

Според германския източник на FT унгарският премиер Виктор Орбан се очаква да „очертае плановете си преди срещата между Тръмп и Путин“ на 30 октомври. Отбелязва се обаче, че все още нищо не е потвърдено.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, коментирайки медийните съобщения за отложената среща между Лавров и Рубио, каза, че „не може да се отлага нещо, за което не е постигнато съгласие“.

Самият Лавров посочи, че се е договорил с държавния секретар на САЩ да продължат контактите.

Русия няма точен график за срещата Тръмп-Путин

Във вторник Русия заяви, че няма „точен график“ за срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп по въпроса за Украйна, което охлади надеждите за бърза дискусия за финализиране на преговорите. „Първоначално не беше определен точен график“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който даде брифинг днес, 21 октомври.

Снимка: Сергей Лавров, Kremlin.ru

На въпроса дали срещата на върха може да бъде отложена, Песков отговори, цитиран от The Moscow Times: "Невъзможно е да се отложи нещо, което не е било определено окончателно... Необходима е подготовка, сериозна подготовка".

Припомняме, че според Financial Times руският диктатор Владимир Путин е поискал украинците да се оттеглят от Донбас в замяна на мир, но самият Доналд Тръмп отхвърли медийните съобщения, че е предал такова изискване на Зеленски при срещата им в Белия дом. The Washington Post пък писа, че Путин е поискал Донецка област в замяна на земи от частично окупираните в момента Запорожка и Херсонска област, плюс прекратяване на огъня.

Според CNN обаче САЩ са убедени, че Русия не променя максималистичните си искания, което е подкопало срещата на Рубио с Лавров. Дмитрий Песков вече отхвърли от името на Кремъл предложението на Тръмп за замразяване на бойните действия по настоящите фронтови линии.

