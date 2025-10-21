Войната в Украйна:

България застарява: нови данни за хората на 65+ потвърждават тенденцията

21 октомври 2025, 16:13 часа 306 прочитания 0 коментара
Една от най-значимите демографски тенденции в България - застаряването на населението - продължава да се задълбочава, показват данните в Отчета за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.), който правителството прие. В края на 2024 г. лицата на 65 и повече навършени години у нас са 1 544 245, или 24% от населението на страната.

В сравнение с 2023 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. - с 5.1 процента.

Национална стратегия с цел пълноценно участие на възрастните в обществото

Изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) има за цел да създаде възможности за пълноценното им участие в социално-икономическото развитие на обществото. Мерките са групирани в четири направления - заетост, социално участие, самостоятелност и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

Снимка: iStock

За изпълнението на тези мерки са предвидени програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, осигуряване на професионално обучение за тях, подобряване на условията на труд, насърчаване на ученето през целия живот и др.

Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
