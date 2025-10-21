Таксите за образование вече и в евро

Таксите, които се събират от системата на предучилищното и училищното образование, се обявяват както в лева, така и в евро, реши Министерският съвет на 21 октомври. Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в Тарифата на МС. В документа са описани различните видове административни такси в системата - вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование и др.

Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.

Във връзка с промените в Закона за професионалното образование и обучение, в тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен акт целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.

Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции, се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.

За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения заплащаха такси на база на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт. Чрез въвеждането на такъв ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене, посочват от Министерски съвет.

Още пари за образование

Министерският съвет междувременно отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието.

Средства за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата“. Подкрепата по тази програма е в размер на 714 633 лв.

Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

За надграждане на умения за справяне с агресията и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии, се дават 18 500 лв. по НП „Без агресия за сигурна образователна среда“.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, включително и чрез използване на изкуствен интелект.

Средства в размер на 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение“ .

По Национална програма „Без свободен час“ финансирането е в размер на 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини за възстановяване разходи за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на месец юни тази година.

За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина“.

По НП „Умения на фокус“ с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност“ и изграждане на „Позитивни нагласи“ чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.

