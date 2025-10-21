„За щяло и нещяло искат оставки“: За Митов този въпрос е приключил

"Г-н Борисов беше много ясен. Опозицията ще си говори, каквото си говори, но ако тябва да сме сериозни, ако трябва да се държим като държава и да си уважаваме институциите, за щяло и нещяло искат оставки. Така че според мен този въпрос няма вече никаква релевантност. Така министърът на вътрешните работи Даниел Митов коментира въпроса със своята евентуална оставка. Припомняме, че във вторник лидерът на ГЕРБ критикува Митов и поиска преформатиране на кабинета, като след това се появиха спекулации за неговата смяна. Нещо, което беше отречено от самия Борисов в петък.

Кое му е спасило кожата?

Оставки и чистка в МВР след изборите за общински съвет в Пазарджик - директорът на областната дирекция старши комисар Даниел Бараков е подал оставка. Това стана ясно по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък, потвърди лидерът на мандатоносителя Бойко Борисов.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви той пред парламентарната група. От глас зад кадър се чу, че е назначена е проверка по случаите с поредицата от видеа и снимки в социалните мрежи, на които се виждат съмнения за поредица от изборни измами на вота от 12 октомври. ОЩЕ: Слуховете за промени в правителството "Желязков": Кой ще бъде сменен?