Семейна война: Братът на Марая Кери я съди за "лъжи и предателство"

По-големият брат на Марая Кери остро нападна носителката на "Грами" по време на най-новия етап от експлозивното му дело за клевета срещу нея. Морган Кери изрече тежки думи по адрес на певицата, докато техният дългогодишен спор продължава да се разиграва в съда. Братът на Марая не спестява тежките си думи, обвинявайки певицата в лъжи, предателство и умишлено уронване на репутацията му. Тяхната семейна вражда, която тлее от години, сега се пренася в съдебната зала, където се преплитат лични драми, неразрешени конфликти от миналото и борба за истината. Случаят вече се превръща не просто в спор между брат и сестра, а в публичен сблъсък между миналото и славата, между семейната болка и цената на успеха.

Mariah Carey's brother Morgan sues star over 'emotional distress' caused by her memoirhttps://t.co/g2TEMnayS1 pic.twitter.com/PvUd2CJLlk — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 5, 2021

Враждата

Морган заведе дело срещу 56-годишната Марая Кери заради твърдения, които тя направи в своя мемоар от 2020 г. – "The Meaning of Mariah Carey". В книгата певицата описва тежкото си детство и твърди, че брат ѝ Морган е бил насилник и човек зависим от наркотици. Той категорично отрича тези обвинения и заявява, че сестра му е съсипала репутацията му с измислици.

По-конкретно, Морган оспорва твърдението, че някога е влизал във физически сблъсъци с техните родители – нещо, което Марая описва в мемоара си.

В жалбата си, адвокатът на Морган посочва, че клиентът му никога не е искал да съди сестра си, но е бил принуден да го направи след излизането на книгата, за да спаси разрушаващата се репутация.

"Морган предприема това действие не от гняв, а по-скоро от тъга и разочарование от предателствата и злонамерените неистини на сестра си", се казва в съдебната жалба.

Mariah Carey and her brother Morgan and mother Patricia in 1989 pic.twitter.com/i7w6hh6p3L — 𝙣𝙞𝙠𝙖 (@careybling) February 27, 2021

Съдебните документи разкриват още, че 60-годишният Морган е категоричен - делото няма нищо общо с егото му. "Той по никакъв начин не завижда на огромния артистичен и личен успех на сестра си. Самият той се радва на професионални и лични постижения и винаги ѝ е желал най-доброто", се посочва в жалбата.

Морган дори твърди, че има принос към световния пробив на Марая Кери. "Всъщност, както самата тя признава в книгата, именно той я запознава и финансира първия ѝ демозапис с Бен Маргулийс - човекът, който съавторства седем от единайсетте песни в дебютния ѝ албум, три от които достигат №1 в класацията Billboard" се казва още в документа, като се отбелязва, че албумът е продаден в 20 милиона копия.

Конфликтът обаче се задълбочава. Морган обвинява, че почитател на Марая, използващ псевдонима Lambily, е качил в YouTube злонамерено видео, в което отново се повтарят обвиненията, че той е проявявал насилие спрямо тяхната майка, Патриша Кери. По думите му това не е просто случайна публикация, а добре организирана атака, в чието осъществяване певицата лично е замесена, пише Radar Online.

В клипа са показани и стари негови интервюта, където той открито критикува сестра си, описвайки я като "човек, който таи злоба и живее единствено през филтъра на своето его".