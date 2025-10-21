Пееха химна на Франция: Граждани подкрепиха Саркози по пътя му за затвора (ВИДЕО)

Поддръжници на Никола Саркози се събраха пред дома му преди затварянето му пред затвора La Santé този вторник. Те скандираха „Срам за правосъдието“ и пееха химна на Франция, предаде Le Figaro. Десетки хора се събраха във вторник сутринта близо до дома на Сркози в 16-ти район на Париж, за да покажат подкрепата си, последвано от поток от камери и фотографи, допълва Le Monde.

Тази вторнична сутрин в периода, когато децата обикновено се оставят на училище - всичко в квартала на Саркози беше тържествено. Тишина, прекъсвана от "Марсилеза", аплодисменти или лозунги. Всички те откликнаха на призива на тримата синове на бившия държавен глава, които бяха представили това събиране като протест подкрепа на баща им, който тази сутрин беше вкаран в затвора Санте в Париж, допълва още френския вестник. ОЩЕ: Макрон организира "изпращане" на Саркози до затвора: Дадоха му обещание за свиждане (ВИДЕО)

Саркози напусна дома си пеша

Никола Саркози напусна дома си пеша, придружен от съпругата си Карла Бруни под аплодисментите на тълпата, която няколко минути по-рано беше изпяла „Марсилезата“. Бившият президент дойде да поздрави тълпата, но не каза нито дума на присъстващите, нито на журналистите. След това се качи в кола, която го откара до затвора Санте в 14-ти район.

