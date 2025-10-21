Внимание, шофьори! Ремонт на АМ “Тракия“

Утре - 22 октомври, продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ “Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха днес и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

