Зеленски и 12 евролидери натискат Русия за мир при условието на Тръмп

"Всички ние сме обединени в желанието си за справедлив и траен мир, който украинският народ заслужава". Това гласи съвместно изявление от 21 октомври на украинския президент Володимир Зеленски, премиера на Великобритания и ключови лидери на ЕС, дошло след думите на американския президент Доналд Тръмп, че сраженията трябва да спрат със замразяване на фронтовите линии. Кремъл обаче отхвърли този призив, което явно е на път да провали срещата между Тръмп и Владимир Путин в Будапеща.

В изявлението на Зеленски, британския министър-председател Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, полския премиер Доналд Туск, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре, финландския президент Александър Стуб, датския премиер Мете Фредериксен, министър-председателя на Испания Педро Санчес и шведския премиер Улф Кристершон относно мира в Украйна се посочва:

"Ние силно подкрепяме позицията на президента Тръмп, че боевете трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговори. Ние оставаме ангажирани с принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила.

Евролидерите искат натиск върху руската икономика, докато Путин не е готов за мир

"Тактиката на Русия да бави нещата показа многократно, че Украйна е единствената страна, която се отнася сериозно към мира. Всички можем да видим, че Путин продължава да избира насилието и разрушението.

Ето защо сме категорични, че Украйна трябва да бъде във възможно най-силна позиция - преди, по време и след всяко примирие. Трябва да засилим натиска върху руската икономика и отбранителната й промишленост, докато Путин не е готов да сключи мир. Разработваме мерки за използване на пълната стойност на обездвижените суверенни активи на Русия, за да може Украйна да разполага с необходимите ресурси", пише в изявлението.

Лидерите ще се срещнат по-късно тази седмица в Европейския съвет и в рамките на Коалицията на желаещите, за да обсъдят как да продължат тази работа и да подкрепят още повече Украйна.

Припомняме, че според Financial Times руският диктатор Владимир Путин е поискал украинците да се оттеглят от Донбас в замяна на мир, но самият републиканец отхвърли медийните съобщения, че е предал такова изискване на Зеленски при срещата им в Белия дом. The Washington Post пък писа, че Путин е поискал Донецка област в замяна на части от не напълно окупираните в момента Запорожка и Херсонска област, плюс прекратяване на огъня. Според CNN обаче САЩ са убедени, че Русия не променя максималистичните си искания, което е подкопало срещата на държавния секретар Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, а тя трябваше да подготви срещата на Тръмп с Путин в Унгария.

