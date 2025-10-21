"Освобождаваме" ви от имотите: Москва одобри национализацията на "безстопанствени" жилища в окупираните части на Украйна

Жилищни сгради, апартаменти и стаи в частично окупираните от Русия Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области на Украйна, които "показват признаци на безстопанственост", ще бъдат национализирани и ще станат собственост на съответните региони или техните общини. Тази инициатива е била одобрена вчера, 20 октомври, от правителствена комисия в Русия, съобщи "Ведомости", позовавайки се на източници. Измененията са предложени от Министерството на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги на Руската федерация.

Предложените изменения ще бъдат внесени в законите за присъединяване на нови територии към Руската федерация, посочва вестникът.

"Безстопанствените жилищни имоти" ще могат да бъдат прехвърляни на руски граждани, които постоянно пребивават "в територии, анексирани към Руската федерация" – тоест в окупираните територии на Украйна – и които са загубили домовете си поради военни действия или саботаж. Също така тези имоти ще могат да се разпределят като служебни за чиновници на държавни и общински агенции, военни, полицаи, учители, медицински работници, пише в законопроекта.

Според редица съобщения, такава национализация на имотите на напусналите ги украински собственици и досега се извършваше, но скрито: Руснаците обявиха национализация на украинските жилища в окупираното Запорожието