Русия създаде фалшив Telegram, който шпионира потребителите

В Русия активно рекламират приложение под името Telega с обещанието, че така могат да бъдат заобиколени блокировките и че то може да се ползва безпроблемно без VPN. ИТ специалисти обаче са открили, че приложението работи изцяло през сървърите на най-голямата в Русия социална мрежа "ВКонтакте" и на държавния месинджър MAX - и двата, контролирани от руското правителство. Това беше съобщено от Центъра за противодействие на дезинформацията в канала им в Telegram.

Специалисти по киберсигурност са открили, че Telega позволява на руските власти да проследяват съобщенията, обажданията и движенията на потребителите. Програмата интегрира механизми за събиране на IP адреси, телефонни номера, време на сесиите и метаданни за обажданията. Освен това в кода на приложението са открити API ключ на "ВКонтакте" и функция за "черен списък" на каналите, която може да се активира дистанционно, за да се блокира всякакво съдържание.

Приложението осоено усилено се рекламира в Telegram и вече е изтеглено от над 130 000 потребители, сочи официалната статистика на Google Play и RuStore, цитирана от руското издание "Агентство".

