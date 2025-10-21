Войната в Украйна:

Нападнатият софийски прокурор е с опасност за живота

В стабилно състояние, но с опасност за живота е бившият заместник-градски прокурор на София Иво Илиев. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който даде брифинг заедно с вътрешния министър пред медиите във връзка със зачестилите инциденти в моловете. Припомняме, че бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник вечерта, като по непотвърдена информация той е бил удрян с чук. Сигналът за възникналия инцидент в столичния квартал "Малинова долина" е подаден снощи около 19.30 часа, стана ясно още от думите на Рашков. 

Опит за убийство

"Към момента е образувано досъдебно производство за опит за убийство.  Работи се по всички горещи версии и тепърва в началото, не можем да дадем повече подбробности", каза още Рашков. ОЩЕ: Маскиран нападна с чук софийски прокурор

Вече и с охрана

Междувременно по разпореждане на правосъдния министър Георги Георгиев е назначена охрана на Илиев и семейството му. 

„Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев“, написа в профила си във Facebook министърът. ОЩЕ: Назначиха охрана на нападнатия с чук бивш зам.-градски прокурор на София

