Гренландия наистина се пази с кучешки впрягове: Поглед отвътре към елитния патрул

Въоръжени до зъби и препускащи през заледените простори на Гренландия с кучешки впрягове, те са елитните специални сили, свикнали да патрулират и да се борят с диви полярни мечки на температури до -55 С, на терен, на който други държавни спецчасти не биха си и помисляли да припарят.

Сега патрулът с кучешки впрягове "Сириус" може да бъде насочен срещу американските сили, ако президентът Доналд Тръмп продължи със заплахите си да нахлуе в тази богата на минерали арктическа пустош, пише The Sun в свой материал, посветен на елитния патрул на Гренландия.

Митът, че завладяването на Гренландия би било лесно

Специализираното датско военноморско подразделение би било страховит противник. Надсмивайки се над глада и смразяващия студ – в свят, където една грешка може да бъде фатална – те са се превърнали в господари на своята среда.

В продължение на до 5 месеца те провеждат разузнавателни мисии на далечни разстояния през тази сурова земя, където слънцето никога не изгрява през зимата и температурите могат да паднат до -55°C.

Бойните успехи на подразделението на Кралския датски флот включват отблъскването на нацистките нашествия по бреговете на Гренландия през Втората световна война.

Сега патрулът "Сириус" е в центъра на вниманието на международната общност, след като Доналд Тръмп се подигра с отбранителните способности на Гренландия. Американският президент смята, че да се превземе остров като Гренландия е лесна работа. Но това е огромна по размери, недружелюбна среда и ако нямаш абсолютно никакви познания как да действаш там, просто ще се сблъскаш с катастрофа.

"Обида на глупостта"

"Знаете ли какво направи Дания наскоро, за да засили сигурността в Гренландия? Добавиха още една кучешка впряг", коментира иронично Тръмп.

Тръмп се опита да наложи мнението си, че датските отбранителни системи са недостатъчни, за да защитят Гренландия срещу руски или китайски нашествия.

И все пак, бившият датски контраадмирал Торбен Ортинг Йоргенсен нарече забележките на Тръмп за екипите с шейни "Сириус" "обида на глупостта".

Източник: Getty Images

"Фактът, че Тръмп се подиграва на допълнителния патрул с кучешки впряг, само подчертава невежеството му относно условията в този район", коментира 66-годишният Торбен, който сега ръководи влиятелната мрежа за отбранителна политика на Дания "Хора и сигурност".

"Те използват транспортно средство, което от векове е било адаптирано към условията там горе, а ние го допълваме с дронове и други съоръжения. Тръмп смята, че е лесно да се превземе остров като Гренландия. Но това е голяма, недружелюбна среда и ако нямате абсолютно никакви познания как да действате там, просто ще се сблъскате с катастрофа", допълни Йоргенсен.

В непроходимата Гренландия, "Сириус" е първа линия на защита

Арктика се е превърнала в арена за конкуриращи се световни сили, желаещи да експлоатират минералите и изкопаемите й горива, както и да поемат контрола над морските пътища.

Докато Тръмп дрънка с оръжия, датчаните представиха нов военен пакет за защита на Гренландия - автономна територия на Кралство Дания - включително нова радарна станция, 5 патрулни кораба и 4 дрона с голям обсег.

И все пак в суровия пейзаж на замръзналия север на Гренландия, който е непроходим за съвременната военна техника, патрулът "Сириус" остава първата линия на защита.

Самотно патрулиране по 30 км на ден

Взели името си от кучешката звезда Сириус - най-ярката в нощното небе, единствените в света специални сили с кучешки впрягове действат там, където другите се страхуват да припарят.

Всяка есен 6 впряга с шейни, всеки от които е екипиран от двама войници от Кралския датски флот, патрулират площ, равна на Великобритания и Франция взети заедно, в продължение на до 5 месеца.

Бялата самота е сурово изпитание за човешката устойчивост.

Освен само едно посещение на "цивилизацията", разрешено по време на 26-месечна служба, няма възможност за среща със семейството или приятелите.

Вместо това, между човека и кучето се развива силна връзка на уважение, и оцеляването на всеки зависи от другия.

Хъскитата са развили съскащо ръмжене, което използват, за да предупредят за приближаваща полярна мечка. Това дава време на войниците да посегнат към своите 10-милиметрови пистолети Glock или пушки M53.

Шейната, теглена от 11 до 15 гренландски хъскита, прекосява океански лед и неравен сняг средно по 30 км на ден.

През нощта мъжете се оттеглят във високотехнологична палатка или в група от колиби, разпръснати по маршрута на патрула.

Монотонната им диета от консервирани храни е лишена от пресни плодове или зеленчуци през цялото време, докато са на патрул.

Техните хъскита спят навън, издържайки на най-лошото арктическо време.

Само най-добрите влизат в патрула

Процедурите за подбор и обучение на военноморските сили са едни от най-трудните за специалните сили на която и да е държава и са описани като "изключителни".

Потенциалните новобранци преминават през интензивни изпитания за издръжливост и сила, както и през психологически тестове, за да се гарантира, че могат да са устойчиви, въпреки месеците самота и изолация.

За малцината, които успеят да издържат предварителните тестове, следват поне 8 месеца строго обучение, като сред преподаваните дисциплини са ловни техники, шиене и ветеринарни умения.

Патрулният полицай Йеспер Олсен описва как, като част от последното си обучение, е трябвало да симулира инцидент с шейна, скачайки в ледена вода. След това той изпробва уменията си за оцеляване, като живее 5 дни само с малка чанта с аварийни провизии. Ловувайки арктически заек и мускусен вол, за да се прехрани, той спи в снежна пещера, която е изкопал с кутията си за хранене.

Славна история

Първоначално известен като Североизточен гренландски патрул с шейни, "Сириус" е сформиран през лятото на 1941 г., когато голяма част от континентална Европа е под нацистки контрол.

Неговата мисия била да събира метеорологични данни, които да подпомогнат военното планиране в Европа.

Германците също осъзнали потенциала на Гренландия и тайно построили 4 метеорологични станции на нейния суров бряг, за да подпомогнат кампанията си с подводници.

"Германците наричали Гренландия "кухнята на времето" - тя е мястото, където се е създавало времето, сервирано на следващия ден в Европа", коментира Питър Хармсен, автор на "Ярост и лед: Гренландия, Съединените щати и Германия през Втората световна война".

Преди "Сириус" намирането на мониторинговите станции сред снежната пустош беше почти невъзможно, твърди пенсионираният капитан на бреговата охрана на САЩ Боб Деш.

Корабите на бреговата охрана на САЩ се затруднявали да се ориентират през ледовете, а видимостта на самолетите-разузнавачи била затруднена от снежни бури и постоянния мрак през зимата.

Така командирът на бреговата охрана на САЩ Едуард Смит се договорил с губернатора на Гренландия Еске Брун, за да бъдат създадени патрулите с хъскита.

Сформирана е група от 10 датчани, четирима гренландски инуити и един норвежец, която да бори с т.нар. "метеорологични войни".

Присъствието на инуитите е било жизненоважно, като щабът на бреговата охрана на САЩ пише: "В тази огромна снежна и ледена пустош, където мъжете едва могат да бъдат разпознати от малко разстояние, само местните жители, познаващи района, биха могли да открият непознат".

След това били сформирани впрягове с шейни от издръжливата местна порода гренландско хъски.

Известни със своята издръжливост и сила, както и с острото си обоняние, с което могат да откриват както опасни животни, така и вражески войници, кучетата са адаптирани към суровата арктическа среда.

"Това са елитни сензорни уреди с опашка. Те са транспорт и са вашата система за предупреждение, докато спите", смята Деш.

Подразделение е разделено на 3 групи и започва патрулиране по североизточното крайбрежие на Гренландия. През нощта те спели в палатки или малки бараки, наречени "ловни станции", които били заредени с парафин, въглища и кучешка храна. допълнително патрулите отстрелвали волове, чечки и лисици.

"Това бяха най-гадните, най-грубите бараки, за които можеш да се сетиш, но беше място за спане", твърди Деш.

Според него човек трябва да е запознат със суровата среда на Гренландия и тези знания не са нещо, което може просто да бъде научено в Аляска или посредством новите технологии.

След Втората световна война патрулът с впрягове е разпуснат, но през 1950 г., когато през Студената война нарастват опасенията относно съветските планове в Арктика, той е възстановен.

Преименуван е на патрул с кучешки впрягове "Решителност", преди окончателно да стане "Сириус".

В свят, далеч от високотехнологичната модерна война, управлявана от изкуствен интелект с дронове и сателити, шейните на "Сириус" възпират китайските и руските нашествия.

И ако Тръмп е сериозен по отношение на изпращането на американски части за завземане на Гренландия, тези "бойни кучета" ще го чакат.