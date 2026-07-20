"Целта е обединен Кипър, без окупационни войски": Мицотакис прави сметки за Кипър без Ердоган

„Целта е обединен Кипър, без окупационни войски и остарели системи от гаранции“, каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, описвайки визията си за модерна европейска държава, която може да просперира в рамките на ЕС, предаде гръцкото издание Kathimerini. Поводът е 52-ата годишнина от инвазията на Турция в Кипър през 1974 г., потвърждавайки подкрепата на Гърция за страната.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Мицотакис заяви, че годишнината представлява „отворена рана“ за Кипър и по-широкия гръцки свят, посочвайки продължаващото разделение на острова, разселването на хиляди хора и нерешения въпрос за изчезналите лица. „Петдесет и две години по-късно ние почитаме героите, които защитиха свободата и отказаха да приемат последствията от насилието и употребата на сила“, написа Мицотакис. „Гърция стои непоколебимо до страната на Република Кипър".

Той заяви, че Атина остава ангажирана с международното право и резолюциите на ООН, насочени към постигане на „справедливо, жизнеспособно и устойчиво уреждане“ на кипърския въпрос.

Турция отбеляза годишнината с визита

Докато Гърция нарича действията на Турция инвазия, Анкара говориза "турска мирна операция в Кипър".

Вчера министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер беше приет от президента на Севернокипърската турска република (ТРСК) Туфан Ерхурман по време на посещението му на острова, пише Анадолската агенция.

Според изявление на Министерството на националната отбрана на Турция, публикувано в турската социална медийна компания NSosyal, Гюлер е пътувал до Севернокипърската република, за да присъства на церемонии по случай 52-ата годишнина от турската мирна операция в Кипър. Той беше придружен от заместник-министъра на отбраната Салих Айхан, началника на Генералния щаб ген.

Селчук Байрактароглу, командващия турските военноморски сили адмирал Ерджумент Татлиоглу, командващия военновъздушните сили ген. Зия Джемал Кадиоглу и командващия Сухопътните войски ген. Метин Токел. По-късно Гюлер и висшето командване на турските въоръжени сили посетиха Музея на варварството в Лефкоса. ОЩЕ: Провокация в небето: Турция тормози самолета на военния министър на Гърция