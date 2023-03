Гутериш: Хранителната криза задълбочава разликата между половете

"За да постигнем свят с нулев глад, трябва да ускорим усилията за напредък на равенството между половете“, смята Гутериш. Той подчерта необходимостта да се гарантира, че всички жени и момичета могат да упражняват правото си на храна.

Припомняме, че в началото на годината Световната програма по прехраната (СПП) предупреди, че след повече от десетилетие на опустошителен конфликт процентът на глада в Сирия. ОЩЕ: ООН предупреждава за рекордни нива на глад в Сирия

The global food crisis is also deepening the gender gap.



To achieve a #ZeroHunger world, we must accelerate efforts to advance gender equality&ensure all women&girls can exercise their right to food.