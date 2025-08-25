Войната в Украйна:

Официално: Дронът край Созопол е руски - бил е опасен, но задачата му остава мистерия

Откритият на 12 август дрон, изплувал на плажа в Созопол, е руски безпилотен летателен апарат "Орлан-10", каквато информация се появи в публичното пространство след инцидента. Това потвърди министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Явор Божанков. Ръководителят на военното ведомство допълва също така, че дронът не е бил безопасен, затова е взето решение да бъде унищожен.

Въпрос към министъра: защо дронът е унищожен, пропуснат ли е шанс за ценни разузнавателни данни?

Ден след изплуването на дрона на плажа „Хармани“ на Южното Черноморие народният представител посочва, че предполагаемият руски разузнавателен дрон „Орлан-10“ е бил взривен поради неизвестност дали съдържа взривно устройство или бомба. „Вместо да бъде обезопасен и подложен на детайлен технически анализ с цел извличане на информация за маршрута, задачите и обхвата на разузнаването му над акваторията на Черно море, дронът е бил унищожен, с което е пропусната възможност за получаване на ценни разузнавателни данни“, пише Божанков.

Депутатът пита министъра на отбраната: „Какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10“, изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване?“.

Атанас Запрянов обяснява причината: дронът престоял над месец във водата

На 25 август Атанас Запрянов пише, че дронът е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, наличие на силна степен на обрастване по корпуса и видимите части на вътрешните отсеци – в резултат на продължителен престой в морската вода. В предната и средната му част имало залепваща лента, а по фюзелажа – въжета, закрепени за корпуса.

"Тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса. В практиката на ВМС от последните години, при откриването на останки от безпилотни летателни апарати, е регистриран случай на опасен боеприпас – 82 мм минохвъргачен изстрел, прикрепен към корпуса на летателното средство, заедно с ръчна граната, като механизъм за неизвлекаемост. 

Във връзка с това, командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване, по способ, безопасен за живота и здравето на гражданите в района. При унищожаването му, по наблюдавания взрив, може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество“, добавя министърът.

Той пише, че Военноморските сили на България „не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал“ дронът, но „със сигурност могат да потвърдят, че същият е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения“.

