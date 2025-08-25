Гърция предупреди туристите: Заплаха от големи пожари на 5 острова

Гръцките власти предупредиха за много висок риск от горски пожари днес на островите Крит, Карпатос, Хиос, Самос и Икария. Местните жители и туристите са призовани да избягват дейности на открито, които биха могли да предизвикат пожари, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“. От Генералния секретариат за гражданска защита заявиха, че регионалните и местните власти в засегнатите райони са поставени в повишена готовност, като присъствието на пожарникари, полиция и военни патрули на земята и във въздуха е засилено.

Предупреждението съответства на ниво на риск 4 по 5-степенната скала за пожарна опасност на страната. Пожарникарите в тези региони остават в частична готовност, за да реагират на потенциални огнища, съобщиха от пожарната служба.

Служителите на гражданската защита призоваха обществеността да избягва изгаряне на суха растителност, използване на външни скари, работа с машини, които могат да причинят искри, или опушването на кошери. Също така изхвърлянето на запалени цигари на земята е строго забранено.

Превантивни ограничения за достъпа на превозни средства и посетителите на гори, национални паркове и други уязвими райони също ще се прилагат съгласно плана за гражданска защита на Гърция.

Гръцките власти отправиха призив към гражданите незабавно да сигнализират на пожарната служба при пожар, като звъннат на спешния номер 199.

Два опустошителни горски пожара на Хиос през юни и август унищожиха огромни площи земя и местообитания на диви животни, изгаряйки 28 250 акра – около 13,6% от територията на острова, припомня БТА.

