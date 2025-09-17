Гърция с четвърта френска фрегата във флота си

Гърция ще придвижи плановете си за добавяне на четвърта фрегата, произведена във Франция, към военноморските си сили като част от военното си укрепване. Това заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Новата фрегата от клас „Белхара“ има „повишени възможности“, каза Дендиас след заседание на висшия съвет за сигурност на Гърция, а законодателството за нейното придобиване ще бъде представено в парламента по-късно днес.

Драстична модернизация на отбраната

Гърция обяви планове да похарчи 25 милиарда евро до 2036 г. за това, което министър-председателят Кириакос Мицотакис нарече „най-драстичната“ модернизация на отбраната в съвременната история на страната.

Инициативата, която включва нов противоракетен, противовъздушен и противодронен защитен купол, наречен „Щитът на Ахил“, има за цел да отговори на бързо променящите се геополитически предизвикателства и разпадащите се трансатлантически връзки, заяви Мицотакис пред парламента през април.

Гърция традиционно инвестира най-малко 2% от брутния си вътрешен продукт в отбраната си – дългогодишна цел на НАТО доскоро – поради десетилетия на напрежение с регионалния си съперник Турция.

Страната вече е поръчала 24 изтребителя „Рафал“ и три фрегати от клас „Белхара“ за отбрана и интервенция (FDI) от Франция на обща стойност над 5,5 милиарда евро.