След сигнал от ловец: И в Германия полудяха по черна пантера

Ловец съобщи, че е видял и снимал животно, което според него е голяма котка, в горска местност в Западна Германия. Случката се разиграла близо до малкото градче Алтенар, в провинция Райнланд-Пфалц. Снимките са направени от ловна площадка, но по тях видът на животното не може да бъде определен категорично, отбелязват местни медии.

Въпреки това властите в Алтенар са мобилизирани и работят по случая. На място е извикан експерт, който да идентифицира животното по отпечатъците от лапите му.

"Приемаме твърденията на ловеца сериозно и ще бъдем прозрачни, информирайки обществеността. Няма причина за паника", каза кметът на Алтенар.

Още: "Скочи като пума": Мечка впи нокти в главата на ловец в Босна (СНИМКА)

Въпреки успокоенията местните власти призоваха хората да бъдат бдителни, да не се отклоняват от пътеките и да държат кучетата си на каишка. "Ако забележите животното, при никакви обстоятелства не го доближавайте и не се спирайте, за да го снимате", гласи съобщението на общината.

Още: Падане от 20 метра: Ловец е в тежко състояние след злополука край Велинград

Ein #Jäger hat bei #Altenahr - im Grenzgebiet zu #NRW - eine mögliche #Raubkatze fotografiert. Das #Tier wurde vom #Hochsitz aus gesichtet – in einem #Wald nahe #Kalenborn. Die Aufnahmen sind unscharf, die Art ist unklar. Die Verbandsgemeinde Altenahr nimmt die Sichtung ernst.… pic.twitter.com/LGTZRJfRnl — RTL WEST (@RTLWEST) November 12, 2025