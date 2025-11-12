Любопитно:

12 ноември 2025, 16:14 часа
След сигнал от ловец: И в Германия полудяха по черна пантера

Ловец съобщи, че е видял и снимал животно, което според него е голяма котка, в горска местност в Западна Германия. Случката се разиграла близо до малкото градче Алтенар, в провинция Райнланд-Пфалц. Снимките са направени от ловна площадка, но по тях видът на животното не може да бъде определен категорично, отбелязват местни медии.

Въпреки това властите в Алтенар са мобилизирани и работят по случая. На място е извикан експерт, който да идентифицира животното по отпечатъците от лапите му.

"Приемаме твърденията на ловеца сериозно и ще бъдем прозрачни, информирайки обществеността. Няма причина за паника", каза кметът на Алтенар.

Въпреки успокоенията местните власти призоваха хората да бъдат бдителни, да не се отклоняват от пътеките и да държат кучетата си на каишка. "Ако забележите животното, при никакви обстоятелства не го доближавайте и не се спирайте, за да го снимате", гласи съобщението на общината.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
