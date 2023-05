"Харесват ли ви ударите срещу Москва": Соловьов хока руснаци, които злорадстват (ВИДЕО)

Соловьов коментира темата с атаката с дронове срещу Москва и реакции на руснаци, явно обаче живеещи не в Москва, които са в стил "така им се пада на московчани".

"Защо пишете тези глупости? Харесва ли ви, че има удари срещу Москва? Добре, почнете да аплодирате украинците", лее се Соловьов, който добавя и други краски и призив "да сме един народ":

Да се махаме оттука: Московчани усетиха от първо лице атаките с дронове (ВИДЕА)

🤡😅 Solovyov insults his vatniks who started laughing at the fact that drones were falling on the luxury districts of Moscow.



What did you expect? In Russia, everyone should be equally poor, then there will be sympathy. pic.twitter.com/inmpZwpp5W